Mercoledì 16 Marzo 2022, 08:42



Nel luglio del 2017 si resero protagonisti di una violenta aggressione ai danni di un ristoratore di Piedimonte San Germano che aveva osato chiedere il pagamento del conto. Nella giornata di ieri sono stati arrestati per espiare il residuo di pena definitiva. Si tratta di un 34nne e di un 24enne del Cassinate.

Le indagini, concluse nel 2018 dai carabinieri di Cassino e Piedimonte San Germano, portarono anche all'emissione di misure cautelari ai domiciliari. Ora, con l'esecuzione del provvedimento definitivo da parte della polizia, sconteranno il resto della condanna in carcere. Un fatto che, nell'estate del 2017, fece molto rumore proprio a causa della violenza messa in atto nel locale, dinanzi ad altri avventori.

I CONTROLLI

Ma ieri la polizia, unitamente ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia provinciale e alla polizia locale, in diversi centri della Ciociaria, ha eseguito controlli per garantire sicurezza ai cittadini, sia in chiave anticovid-19 sia per prevenire e contrastare la recrudescenza di reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In totale sono state identificate 3200 persone e ispezionati 352 locali soprattutto nelle strade della movida.

In questo contesto a Frosinone, due gestori di locali pubblici sono stati sanzionati amministrativamente per aver somministrato bevande alcoliche a minori, mentre a Sora un'attività commerciale, a seguito di alcune irregolarità rilevate dagli operatori della polizia, è stata chiusa temporaneamente in esecuzione dell'ordinanza del Prefetto di Frosinone.

La titolare di un bar, che si trova nella parte alta del capoluogo, infine, dovrà rispondere del possesso di un manganello telescopico di genere proibito usato dalla donna per affrontare un minore con cui aveva avuto un diverbio.

Vin.Car

© RIPRODUZIONE RISERVATA