Aggredita dal marito, finisce al pronto soccorso: si attiva il centro antiviolenza

Se per Ceccano il risveglio non è stato di certo dei migliori, vista la distruzione di una panchina contro la violenza sulle donne, ieri sera è andata pure peggio. Verso mezzanotte è arrivata un’ambulanza nella parte bassa della città per soccorrere una 40enne aggredita in auto dal marito dopo aver passato la serata insieme in un locale.

La donna, una volta scappata dall’auto ormai in lacrime, è stata sostenuta moralmente dalle persone presenti per strada e poi trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone.

A seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, infine, le sono stati forniti i recapiti del Telefono Rosa provinciale e del suo centro antiviolenza, situato a Ceccano in via Falcone, all’interno dell’ex Pretura. Dovrà trovare il coraggio, purtroppo come tante altre, di denunciare il violento.