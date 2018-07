di Marina Mingarelli

Godsent Harmony, il nigeriano ventenne che nel maggio scorso aggredì un carabiniere procurandogli lesioni che avevano necessitato il ricovero, verrà espulso. Nella giornata di ieri l’uomo, che è stato rintracciato dai carabinieri a Ceccano è stato di accompagnato presso il centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio di Potenza dove verrà espatriato. Avendo trasgredito tutte le regole che debbono rispettare i richiedenti asilo lo straniero dovrà tornare nella sua terra.



AGGRESSIONE E POLEMICHE

Il nigeriano era salito alla ribalta delle cronache due mesi fa quando all’interno dell’ufficio postale di via Fosse Ardeatine a Frosinone aveva dato in escandescenze perchè non aveva potuto prelevare i soldi al bancomat. La motivazione di quel conto in rosso era da addebitare alla cooperativa che non gli aveva versato quanto stabilito mensilmente. Ma l’uomo nonostante le spiegazioni degli impiegati si era trasformato in una furia scatenata. Tanto che lo stesso direttore dell’ufficio postale era stato costretto a chiedere l’intervento dei carabinieri. Il ventenne però invece di calmarsi aveva divelto un palo della segnalazione stradale ed usandolo come spranga aveva cominciato a colpire chiunque gli fosse andato vicino Ad avere la peggio un militare che nel tentativo di fermarlo era stato colpito alla testa. Una volta immobilizzato Godsent Harmony era stato arrestato. Processato per direttissima era stato condannato a due anni di reclusione. Ma essendo un richiedente asilo il giudice aveva dovuto rimetterlo in libertà in attesa che si attivassero tutte le procedure per far scattare l’espulsione. Una vicenda quella dello straniero che aveva sollevato un vespaio di polemiche anche da parte del mondo politico. Il nigeriano qualche giorno dopo era finito nuovamente in manette con l’accusa di rapina aggravata. Una prostituta dopo essere stata picchiata e derubata di tutto il denaro che aveva nella borsetta dal ragazzo di colore, aveva immediatamente allertato le forze dell’ordine.



LE RICERCHE

Gli agenti di polizia del commissariato di Roma lo avevano arrestato, ma in quell’occasione però l’africano non era stato processato. E proprio mentre stava ritornando nella casa di accoglienza dove alloggiava era scappato facendo perdere le sue tracce. Nei giorni scorsi a seguito di mirate indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale, Godsent Harmony è stato rintracciato a Ceccano. Al momento come già detto, si trova nella struttura potentina in attesa di essere imbarcato.

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:35



