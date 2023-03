Giovedì 9 Marzo 2023, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 12:36

In arrivo un nuovo incarico per il sindaco di Giuliano di Roma, Adriano Lampazzi. L'esponente del Pd di Frosinone sarà il nuovo presidente dell'Agenzia Frosinone Formazione e Lavoro, azienda speciale della Provincia di Frosinone. Il decreto di nomina non c'è, ma tutto è stato già deciso. Mancano soltanto le formalità. Tanto è vero che Lampazzi, nei giorni scorsi, ha ottenuto il via libera dell'ente presso cui lavora, il Consorzio industriale del Lazio, a svolgere ilò nuovo incarico al di fuori dell'orario di lavoro. A firmare il provvedimento il presidente del Consorzio, Francesco De Angelis.

Proprio il ruolo determinante avuto da De Angelis nell'elezione di Luca Di Stefano a presidente della Provincia di Frosinone deve avere avuto il suo peso determinante per la scelta di Lampazzi alla guida del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale per la formazione. Al di là di quelle che possono essere le sue competenze come amministratore pubblico, Lampazzi notoriamente è un fedelissimo della prima ora di Francesco De Angelis.

L'amministratore unico della società controllata dalla Provincia è l'avvocato Fabrizio Zoli. A novembre il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità la delibera che estende il periodo di sperimentazione dell'Azienda speciale Frosinone Formazione anche all'anno formativo 2022-2023 e che, di fatto, avvia il percorso di stabilità economica e gestionale iniziato nel 2019, anno di costituzione. L'agenzia eroga percorsi di formazione al lavoro, diretti ai giovani di età compresa tra i 14 e i 16 anni. I percorsi, validi per l'assolvimento al "diritto dovere di istruzione e formazione professionale" sono finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale valida in tutto il territorio nazionale.