Le sue attività imprenditoriali sono sempre state legate esclusivamente all’energia Green. Alla realizzazione d’impianti per la produzione di energia pulita.Poi è arrivata l’emergenza Covid-19 e ha tentato di innestarsi nel business delle mascherine, ma è finito in un’inchiesta ed è finito in carcere.Antonello Ieffi , 42 anni di Cervaro è stato arrestato dal Gico della finanza di Roma.Il blitz è scattato all’alba di ieri nell’abitazione di famiglia a Cervaro, dov’è stato raggiunto dalle fiamme gialle e gli è stata notifica l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. A Cervaro il 42 enne era tornato subito dopo l’esplosione della pandemia da Coronavirus e da qui, secondo le accuse, avrebbe continuato ad organizzato la presunta frode che all’alba di ieri lo ha portato in carcere.Contatti telefonici e colloqui a distanza per partecipare alla gara indetta dal Consip.Molti dei quali intercettati dalla guardia di finanza.Voleva pilotare il lotto 6 dell’appalto del Consip (la Centrale acquisti della pubblica amministrazione), per la fornitura di 24 milioni di mascherine per contenere la pandemia da Covid-19. Per questo deve rispondere di Turbativa d’asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture.A Cervaro è un volto noto, anche se il suo mondo è stato sempre tra la Capitale e Milano dopo la laurea in Scienze Politiche nizia con una serie di società la sua attività nell’energia pulita.Uno dei suoi primi impianti fotovoltaici si trova proprio nel cassinate, tra Cervaro e San Vittore del Lazio. Un’opera che gli è costato il coinvolgimento in un’inchiesta per una presunta truffa da un milione e trecento mila euro.L’attuale indagine svoltasi dal 26 marzo al 2 aprile per la fornitura delle mascherine alle forze dell’ordine alla protezione civile, in piena pandemia, è scaturita da un esposto presentato dal Consip subito dopo l’aggiudicazione della gara d’urgenza di oltre 15 milioni di euro alla Biocrea, di fatto gestita da Ieffi.La Biocrea Agricola, in particolare, si è impegnata a consegnare i primi 3 milioni di mascherine entro 3 giorni dall’ordine.Ma passata la data di consegna, Ieffi che, per la Procura di Roma, interloquiva con Consip, nonostante non avesse ruoli societari, avrebbe sollevato problemi logistici e di spedizione del lotto di mascherine dalla Cina. Sicché, con la collaborazione dell’Agenzia delle Dogane, sono stati eseguiti gli accertamenti all’aeroporto cinese di Guangzhou Baiyun. E qui è emersa l’anomalia: il carico dichiarato giacente dalla Biocre non c’era.