Aeronautica, brevettati 31 nuovi piloti militari all'aeroporto di Frosinone

Un futuro da top gun per loro. Si è svolta questa mattina, presso l'Aeroporto militare "Moscardini” di Frosinone, sede del 72° Stormo, la cerimonia di consegna dei brevetti a 31 piloti addestrati presso le scuole di volo dell'Aeronautica Militare. L'evento, svoltosi nel pieno rispetto delle misure di contenimento previste dall'emergenza epidemiologica in corso, è stata presieduto dal generale Alberto Rosso, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Presenti anche il comandante delle Scuole A.M./3ª Regione Aerea, il generale Aurelio Colagrande e una ridotta rappresentanza di Autorità civili e militari. I prestigiosi brevetti sono stati rilasciati a seguito del completamento dell’impegnativo percorso addestrativo svolto dal personale appartenente all’Aeronautica Militare, all’Esercito Italiano e alla Guardia di Finanza.

Nello specifico, hanno conseguito il brevetto 17 piloti militari dell’Aeronautica presso il 61° Stormo di Galatina-Lecce e, presso il 72° Stormo di Frosinone, 3 piloti militari dell’Aeronautica, 8 piloti dell’Esercito e 3 della Guardia di Finanza. I piloti appartenenti all’Aeronautica Militare saranno destinati alle linee "caccia", "plurimotore", “a pilotaggio remoto” ed "ala rotante", mentre i piloti dell'Esercito Italiano e della Guardia di Finanza saranno impiegati sugli elicotteri dei rispettivi reparti di impiego.

A margine della cerimonia è stata consegnata una targa di merito al miglior istruttore di volo del 61° e 72° Stormo ed un trofeo alla memoria del sottotenente pilota Carlo Negri, medaglia d’oro al valore militare, agli allievi piloti che hanno conseguito i migliori risultati in volo.

“Il conferimento del brevetto rappresenta uno dei traguardi più significativi nella vita di un aviatore – ha dichiarato il generale Colagrande - Oggi raggiungiamo questo obiettivo qui al 72° Stormo di Frosinone, una delle scuole di volo più importanti dell’Aeronautica Militare, un reparto altamente specializzato, polo d’eccellenza nell’ambito della formazione al volo su ala rotante, dove si respira un clima di vera integrazione interforze. Avete volato circa 5650 ore, a bordo di velivoli ad ala fissa ed ala rotante, a cui si aggiungono 1800 ore di addestramento sul simulatore, per un totale di circa 6300 sortite – ha concluso - È stato senz’altro un periodo di sacrifici, di sudore e di fatica ma oggi, grazie al vostro impegno e alle vostre capacità, il nostro Paese si arricchisce di nuovi piloti, pronti a fare, fino in fondo, il proprio dovere”.

“Il brevetto conseguito oggi corona la fine di una fase di preparazione e suggella un sogno che molti di noi avevano sin da bambini - ha commentato il generale Rosso - Il brevetto che portiamo rappresenta la nostra ragion d’essere, la nostra utilità coincide con la nostra capacità di utilizzare il mezzo aereo per perseguire gli obiettivi della Forza Armata nel più ampio contesto della Difesa e della Sicurezza del Paese. Uniformi di colori diversi, piloti di Forze Armate diverse, siano accomunati da un unico obiettivo: servire il Paese. Avete condiviso passione e dedizione, sforzi e sacrifici, una ricchezza umana e di amicizia che vi accompagnerà per tutta la vita. Vi auguro di avere tutte le soddisfazioni che meritate, di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, senza mai dimenticare che siete servitori dello Stato".

Il 61° Stormo di Galatina, scuola di volo di lunghe tradizioni, provvede alla formazione e all'addestramento su aviogetti degli allievi piloti. Oggi è di fatto una realtà internazionale che ospita piloti e istruttori provenienti da tutto il mondo: un'eccellenza dunque al servizio del Paese, che offre un sistema integrato di addestramento al volo tra i più avanzati al mondo.

Il 72° Stormo di Frosinone, unica scuola nel settore dell’ala rotante in Italia, forma i piloti di elicottero dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché frequentatori stranieri. La sinergia interforze ed interagenzia, sviluppata nel campo dell’addestramento presso la Scuola elicotteri di Frosinone, si inserisce nell’ottica di continuo miglioramento della formazione e contestuale ottimizzazione delle risorse.

