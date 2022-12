Giovedì 22 Dicembre 2022, 07:00

Unendo una donna di Pescosolido ed un uomo di Siracusa il risultato è esplosivo. Andare oltre l’obiettivo, percepire un’emozione e catturarla dandole forma e colore. Una dote straordinaria quella che hanno Adriano Perelli e Simona Cancelli, quest’ultima di Pescosolido, il primo siciliano: due fotografi di matrimoni un po’ atipici ma sicuramente capaci di fissare per sempre il momento, una lacrima o un sorriso.



Di recente - proprio in virtù di questo talento - si sono piazzati al secondo posto nella classifica nazionale stilata dall’Associazione nazionale fotografi di matrimonio e nella Master of Wedding, le due associazioni italiane che determinano la classifica dei fotografi migliori. Settimi al mondo, nella classifica determinata invece dall’associazione americana ISPWP (International society of professional wedding photographer). Nel circuito spagnolo “fotografos de boda” si piazzano al 4° posto nel 2022.



«È incredibile - commenta Simona-. Quello che è successo in questi giorni è stato incredibile. Non avrei mai pensato di classificarmi al quarto posto tra tanti colleghi fortissimi e strepitosi. Torno a casa con il cuore pieno di gioia e tanta carica per fare sempre meglio e rendere sempre più felici le mie coppie. Grazie infinite al collettivo di FdB - Fotógrafos de Boda e ovviamente a Martino, ideatore, coordinatore, amico, collega, esempio e instancabile artista».



All’indomani della notizia del prestigioso riconoscimento anche dal gruppo social “Sei di Pescosolido se”, composto da cittadini ed amministratori del Comune, sono arrivati i complimenti e tanti attestati di stima. Coppia nel lavoro e nella vita, provengono da mondi diversi: Adriano è un ex intrattenitore e prestigiatore mentre Simona è un ex arabista che viveva al Cairo. La sintonia è quasi immediata.

Scoprono per caso il mondo della fotografia nel 2010 facendo dei piccoli trailer di serate in discoteca e in poco tempo si trovano in un turbine di eventi e matrimoni in Italia e all’estero. Mettono nei loro servizi tanta creatività e sperimentazione ed un punto di forza è senza dubbio la contaminazione. Adriano molto più appariscente ed estroverso, mentre Simona cerca di cogliere le sfumature più delicate ed i momenti reali in ogni matrimonio. Il loro sogno è quello di continuare quello che hanno iniziato, visitare tutte le nazioni del mondo insieme alle loro bimbe Amelie e Moran (hanno già passato quota 40 nazioni visitate) e creare una nuova corrente fotografica siciliana, creativa, evocativa ma colorata ed esplosiva. Una bella storia che a pochi giorni dal Natale riempie il cuore di gioia e sicuramente aiuta a guardare in maniera positiva la vita in ogni sua sfaccettatura.