Attira due bambini ciociari, di 9 e 3 anni, dietro un cespuglio e tenta di abusare di quello più grande.

Per fortuna parenti e amici avevano già chiamato il 113 , non trovando più i piccoli, e questo ha impedito all’uomo, un 47enne di Terracina, di continuare.

Inoltre l’indagine lampo della polizia ha permesso di mettere insieme indizi a sufficienza per arrestarlo con la pesante accusa di violenza sessuale con l’aggravante specifica di avere agito su minori di dieci anni.

Il gravissimo episodio è accaduto lunedì scorso e ha riguardato due bambini della provincia di Frosinone che stavano festeggiando la “pasquetta” con famigliari e amici all’interno di uno dei tanti residence che si trovano lungo il litorale terracinese.



LA COMITIVA CIOCIARA

Era l’ora di pranzo quando gli adulti della comitiva si sono accorti che i due bambini , di 9 e 3 anni, erano scomparsi. Sono subito partite le ricerche immaginando che stessero lì intorno a giocare, ma con il passare dei minuti l’ansia è salita; infatti, anche se il residence era delimitato per bene con recinzioni periferiche, il timore era che potessero essersi allontanati con le loro biciclette.

Fortunatamente, poco dopo, le ricerche frenetiche hanno portato gli adulti nei pressi di un cespuglio dove sono stati avvistati i bambini e un uomo mai visto prima di quel momento. Nel frattempo sul posto erano arrivate anche due macchine del commissariato di Terracina, diretto dal vice-questore Bernardino Ponzo, che con i colleghi della Scientifica e della Squadra Anticrimine hanno avviato immediatamente le indagini del caso, riuscendo a fermare il 47enne che si stava allontanando dal residence.



ASCOLTATI I TESTIMONI

Gli investigatori sono riusciti a far emergere forti elementi a carico dell’uomo anche ascoltando alcuni testimoni presenti nella lottizzazione che hanno fornito dettagli importanti su quello che era appena accaduto. In questo modo la polizia è riuscita a ricostruire il gravissimo episodio e, secondo le risultanze investigative, il tizio, che era riuscito a intrufolarsi all’interno del residence privato, avrebbe attirato a sé i due bambini portandoli nei pressi di una siepe dove si sarebbe spogliato nelle parti intime afferrando il ragazzino di 9 anni con il probabile intento di abusarne. Alla vista delle persone che stavano cercando i piccoli, il 47enne si sarebbe rivestito e ha cercato di allontanarsi. Ma l’indagine lampo condotta sul posto dei poliziotti ha permesso di raccogliere elementi a sufficienza per incriminarlo.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per altri reati minori, su decisione del sostituto procuratore Marco Giancristofaro è stato rinchiuso nel carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:23



