Addio a Bruno Fusaro, il vigile urbano di Cervaro. Oggi i funerali

Cervaro piange la scomparsa di Bruno Fusaro, storico vigile del paese. Aveva solo 63 anni: nei mesi scorsi è stato colpito da un brutto male e nelle scorse ore la situazione è precipitata. Lascia una moglie e due figlie. Oggi alle ore 18 nella chiesa di San Paolo si svolgeranno i funerali. In tanti, a partire dall’amministrazione comunale, si uniscono al dolore della famiglia e rivolgono le più sentite condoglianze.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Lavori sulla linea Roma-Cassino, interruzione dei treni nel fine...



Il sindaco a nome dell'intera amministrazione dice: "Bruno era dipendente comunale della Polizia Locale, apprezzato per la sua gentilezza e cordialità, amico di tutti, fedele servitore delle Istituzioni, che proprio al Comune ha dedicato tutto il suo impegno professionale e umano, un impegno profuso senza mai risparmiarsi, agendo sempre per il bene dell’Istituzione, con pacatezza e buon senso. In questo particolare momento è forte il dolore per questa grave perdita, ma è altrettanto forte la necessità di attestare l’affettuosa e fraterna vicinanza ai familiari, ai quali vogliamo far giungere il profondo cordoglio di tutta la comunità cervarese. Il municipio era parte della casa di Bruno e i colleghi erano per lui una famiglia".