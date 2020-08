© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paganini, Gori e Haas ai saluti, dunque, nel Frosinone che nel prossimo campionato è intenzionato a puntare su alcuni dei propri giovani di belle speranze, anche per abbassare i costi. Una politica che in tempo di Covid necessariamente i club di calcio si vedono costretti ad attuare per non appesantire i bilanci. D’altra parte senza gli introiti dalla vendita dei biglietti al botteghino, senza un numero adeguato di abbonamenti (quest’anno erano quasi 11.000, un record per la Serie B) e senza il pieno di sponsor, soprattutto del territorio, gli investimenti inevitabilmente si riducono all’osso. In tempi di vacche magre, insomma, è bene che i tifosi si rassegnino e si accontentino di quello che passa il convento. Paganini e Gori cresciuti nel settore giovanile del club giallazzurro e poi promossi in prima squadra, quindi, hanno fatto la loro scelta di vita. Non hanno rinnovato il contratto che scadrà fra qualche giorno, per la precisione lunedì 31 agosto e, pertanto, hanno le valigie in mano. Il primo dovrebbe accasarsi al Brescia di Cellino che punta all’immediato ritorno in Serie A, mentre il secondo potrebbe andare alla Spal dove ad attenderlo c’è l’ex allenatore canarino Pasquale Marino. Le alre due opzioni per il “cobra” sarebbero il Lecce di Corini e il Monza di Brocchi, altro club che punta dritto al salto di categoria. Lo svizzero Haas, invece, tornerà all’Atalanta che ne detiene il cartellino. Il centrocampista elvetico era approdato al Frosinone in prestito con obbligo di riscatto da parte dei ciociari nel caso avessero centrato la promozione in Serie A. Questo, però, non è accaduto e la Società presieduta da Maurizio Stirpe, ha deciso di non riscattare Haas e di puntare, nella prossima stagione, su giocatori giovani e di proprietà. E, infatti, Haas dovrebbe essere rimpiazzato da Errico, classe ‘99, nell’ultima stagione in prestito alla Viterbese (Serie C), insieme con il suo collega di reparto Besea e con l’attaccante Volpe, entrambi classe ‘97. Il prestito è scaduto e a quanto pare il Frosinone non sarebbe intenzionato a rinnovarlo per nessuno dei tre. Peraltro Volpe ci terrebbe a tentare l’avventura in Serie B anche se non dovesse rimanere in Ciociaria dove, al contrario, dovrebbero restare il difensore Verde, classe 2000 e il centrocampista Tribuzzi, classe ‘98, che ha avuto già modo di mettere in mostra le sue qualità tra i cadetti. Di organico, partenze ed eventuali arrivi, comunque, si parlerà in un vertice societario in calendario entro la fine di questa settimana o al massimo ai primi giorni della prossima. Ne discuteranno il presidente Stirpe, il responsabile dell’area tecnica Salvini, il collaboratore Frara e Nesta il quale, a meno di un clamoroso dietrofront, anche nel prossimo campionato di B che inizierà il 26 settembre (naturalmente a porte chiuse), sarà sulla panchina del Frosinone. Il club, comunque, è sempre in attesa di conoscere le decisioni del tecnico che, pur avendo un altro anno di contratto, non avrebbe ancora sciolto la riserva. E’ chiaro, però, che il tempo a disposizione sta finendo e, dunque, Nesta dopo avere riflettuto a lungo sul proprio futuro, dovrebbe essere ormai pronto a sciogliere la riserva. Anche perché da qui a qualche giorno dovrà discutere di strategie di mercato e di obiettivi stagionali con i dirigenti del club di viale Olimpia. Gli ultimi segnali sembrano dare per scontata la permanenza di Nesta sulla panchina del Frosinone. Come pure possiamo dare per scontato, alla luce della politica dei piccoli passi del club, il fatto che eventuali entrate ci saranno soltanto a fronte di altrettante uscite. E ciò per tutelare la vita stessa della Società. Intanto, come anticipato dal Messaggero, la preparazione precampionato quest’anno si svolgerà nel centro sportivo di via Casilina Sud, a Ferentino, dove la squadra dovrebbe radunarsi tra lunedì e mercoledì della prossima settimana. Nel frattempo, lo svedese Rohden e lo sloveno Krajnc, sono stati convocati dalle rispettive nazionali in vista delle partite della Nations League in programma il 3 e il 5 settembre. A questo punto sia il centrocampista che il difensore, si aggregheranno al gruppo giallazzurro con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Intanto, Brighenti oltre che in quello della Spal, è finito anche nel mirino del Vicenza, neo promosso tra i cadetti. Infine, l’Ascoli ha ufficializzato il nuovo allenatore, Valerio Bertotto.