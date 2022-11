Martedì 1 Novembre 2022, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 09:32

Un albergo gestito interamente da ragazzi con la sindrome di down. E' questa l'iniziativa che verrà presentata ad Alatri durante un convegno ad hoc', organizzato dall'Associazione Insieme Alatri OdV il prossimo 5 novembre alle ore 16 presso la biblioteca comunale. Il progetto Albergo Etico nasce nei primi anni 2000 ad Asti grazie ad una felice intuizione di amici e professionisti intenzionati a dare il proprio contributo per migliorare la società in cui vivono e, nello specifico, per permettere ad un ragazzo con sindrome di down di terminare con uno stage il proprio percorso formativo nel mondo della ricezione e della ristorazione. Protagonista di questa intuizione è stato Antonio de Benedetto, uno chef italiano che aveva il sogno di istituire un hotel ed un ristorante unici e rivoluzionari e ci è riuscito facendoli gestire ad uno staff formato da giovani ragazzi e ragazze con la sindrome di Down o con disabilità intellettive che, ormai, arrivano da tutta Italia per formarsi e lavorare nel campo alberghiero.

L'Associazione Insieme è determinata a realizzare questo progetto anche nel Comune di Alatri, facendo proprie le parole del Presidente di Albergo Etico Alex Toselli «Devi andare a ricercare l'ambiente che ti permette il cambiamento, ma se non lo trovi lo crei». L'idea è quella di recuperare una struttura come l'Ostello delle Fraschette, abbandonato da diversi anni e situato in una zona con un forte impatto storico che è quella dell'ex campo di internamento nazista ed ex campo profughi della guerra. All'incontro del 5 novembre, patrocinato dal Comune di Alatri, prenderanno parte anche lo Chef Antonio De Benedetto, in collegamento da Asti, e la Responsabile di Albergo Italia di Roma Elisabetta Barberi che sarà presente fisicamente. «Il nostro- commentano dall'Associazione- è un duplice obiettivo: collocare stabilmente i giovani nel mondo del lavoro garantendo l'indipendenza della persona e allo stesso tempo favorire l'apprendimento esperienziale e formativo attraverso un coinvolgimento diretto. Del resto la nostra associazione nel tempo ha iniziato diverse collaborazioni con professionisti del settore, imprese agroalimentari, bar, gelaterie, pizzerie, ristoranti, che sposano la nostra stessa filosofia, aiutando a generare ambiti di formazione diversificati. La rete che si è creata favorisce un processo formativo basato sul learning by doing', ovvero imparare facendo con risultati davvero entusiasmanti. Inoltre sono stati siglati importanti protocolli di intesa con Istituti scolastici del territorio come l'Istituto alberghiero di Fiuggi e l'istituto Sandro Pertini di Alatri che potranno far effettuare ai propri alunni stage formativi all'interno dell'ostello etico e, al tempo stesso, sarà attivata anche una rete con le altre associazioni che si sono occupate negli anni del campo delle Fraschette».

Andrea Tagliaferri

