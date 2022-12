Sabato 10 Dicembre 2022, 07:57



Hanno preso il via in tutta la provincia le iniziative per il Natale 2022. Se per Frosinone l'inizio è stato sicuramente con il freno a mano tirato, con pochi turisti ed un allestimento sottotono, un incredibile boom di visitatori si è registrato invece nella città di Sora con numeri da capogiro.

Un'edizione da incorniciare quella di Sora città di Natale 2022 che ha visto arrivare in riva al Liri, illuminato di decine di fili dorati, centinaia di camper, pullman e migliaia di persone da tutta la regione. E soprattutto dallo stesso capoluogo. Ad attirare gente nella cittadina fluviale ha contribuito sicuramente il ricco cartellone degli eventi previsti per la giornata di apertura, a partire dalle luminarie - quest'anno al di sopra di ogni aspettativa e sicuramente non al risparmio come invece qualcuno pensava- passando per la tradizionale kermesse La strada dei presepi, nel caratteristico rione di Canceglie. Un centro storico che giovedì sera ha lasciato senza fiato grandi e piccoli, per i quali l'amministrazione (ed in particolare l'assessorato alla cultura), con la collaborazione di tante associazioni, si è prodigata da mesi. Tutto il centro si è come animato dopo mesi di torpore legato anche agli strascichi della pandemia. In una piazza Santa Restituta illuminata come mai accaduto prima risuonavano le voci di centinaia di bambini, tra elfi e trampolieri, con la banda che suonava, tutti con il naso all'insù per guardare la sfilata di Babbo Natale su una grande slitta. C'erano anche stand gastronomici in piazza S. Restituta ed in piazza San Rocco, un altro luogo cardine per gli eventi di Natale insieme all'Ortara dove è stata installata la pista di pattinaggio sul ghiaccio. E l'amministrazione targata Di Stefano - al contrario invece di altre città tra cui si annovera proprio Frosinone - ha incassato davvero il plauso generale. Soddisfatti anche i commercianti del centro che hanno registrato discreti guadagni. In generale, per quanto riguarda la Media valle del Liri, la partenza è stata comunque buona ed incoraggiante anche in virtù del trend negativo degli ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia.

Discreta l'affluenza nelle altre città, da segnalare il successo per la riaccensione dopo 13 anni dell'albero di Natale più grande del mondo a Cervaro. Bene le iniziative di Cassino.

I DATI

Nonostante le stime di Confcommercio per cui l'inflazione e il caro bollette peseranno sulle famiglie italiane per ben 13,5 miliardi sulle tredicesime. Un aumento considerevole rispetto al 2021 (9,3 miliardi) e al 2020 (6,7 miliardi). Numeri che si traducono in maggiori costi per le famiglie. Il volume delle tredicesime segna un aumento per dipendenti e pensionati, sia per il buon andamento dell'occupazione, sia per i maggiori contributi e un Irpef più bassa, arrivando a quota 47,3 miliardi contro i 44,4 miliardi del 2021. I consumi si riducono in termini reali, ai minimi da 15 anni, superando di poco i 1.500 euro a famiglia.