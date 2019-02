© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiuggi esulta. Il tribunale di Frosinone ha rigettato la richiesta di fallimento di Acqua & Terme Fiuggi. Dopo mesi di suspense, in attesa di conoscere il futuro dell’azienda pubblica fiuggina che ha in gestione l’impianto di imbottigliamento dell’acqua oligominerale, i complessi termali e il campo da golf, ieri la sezione fallimentare del tribunale di Frosinone ha reso noto il provvedimento del 6 febbraio con cui i giudici Fabrizio Fanfarillo e Andrea Petteruti, riuniti in camera di consiglio, hanno respinto l’istanza di fallimento depositata dalla Procura di Frosinone perché, di fatto, attualmente l’azienda non è risultata in stato di insolvenza.«Ce l’abbiamo fatta, complimenti a tutti» esulta su Facebook il sindaco di Fiuggi Alisoka Baccarini, che rivendica la bontà del percorso amministrativo portato avanti. «Per riuscire a ottenere questo importante provvedimento - dichiara - sono state fondamentali le misure adottate dall’amministrazione comunale, vale a dire l’operazione di ricapitalizzazione sociale voluta e determinata dal socio unico, il Comune di Fiuggi; le sanatorie e i pagamenti dei debiti erariali dopo il riassetto societario con la nomina del nuovo management.La decisione del Tribunale è il risultato di un lavoro tecnico-giuridico-amministrativo pensato già da tempo - prosegue, soddisfatto, il primo cittadino - un lavoro reso ancora più arduo dai fatti che si sono verificati dopo le elezioni del giugno scorso con la notifica dell’istanza di fallimento nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione. Confidiamo apertamente nel futuro con un progetto complessivo che punti al rilancio e allo sviluppo del brand Fiuggi e del territorio. La nostra azione proseguirà con l’avvio della procedura di privatizzazione degli asset. Esamineremo a stretto giro le motivazioni del provvedimento e ne renderemo conto alla cittadinanza nei prossimi giorni».«Finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo» è il commento dell’assessore al bilancio, tributi, trasparenza amministrativa e Urp Rachele Ludovici. «I mesi precedenti questo pronunciamento sono stati caratterizzati dalla consapevolezza del grave e irrimediabilmente disastro che sarebbe derivato da una eventuale dichiarazione di fallimento. Abbiamo bloccato l’innesco di una bomba sul rush finale, finalmente il pericolo è scampato. La gioia è grande. Ora con la stessa passione e determinazione dobbiamo lavorare per trovare partner affidabili e capaci per lanciare il nostro prodotto e la nostra destinazione turistica nel mondo».