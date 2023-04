Domenica 2 Aprile 2023, 07:28

Al via il nuovo corso dell'azienda termale fiuggina. Un taglio del nastro vero e proprio non c'è stato ma, ieri mattina, nella sala mescita della fonte nobile, aperta dall'esibizione della banda di Fiuggi, si è svolta l'inaugurazione della stagione. L'apertura del complesso progettato dall'architetto Luigi Moretti nella metà degli anni '70 segna l'avvio delle attività ad opera della Atf Spa dopo l'acquisizione da parte dela holding "Salus per aquam" che a gennaio ha vinto la gara indetta dal Comune per la concessione trentennale del ramo industriale e di quello termale.

A capo della holding Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone Calcio e vice presidente di Confindustria, Francesco Borgomeo, presidente di Saxa Gres, Gianfranco Battisti, ex ad di Ferrovie dello Stato, al quale è stata affidata la presidenza, e Nicola Benedetto, imprenditore alberghiero ed editore, l'unico non legato al territorio.

PRIMI PASSI

È toccato a Gianfranco Battisti, che giocava in casa essendo di Fiuggi, illustrare le prospettive alle quali si sta già lavorando per rilanciare le terme e tutto il territorio con il marchio Fiuggi. «Riapriamo le terme ma è solo un piccolo passo per costruire un modello di offerta che caratterizzerà la gestione termale nei prossimi anni», ha detto Battisti. Primo obiettivo è il riposizionamento dell'acqua sul mercato domestico, ma soprattutto sui mercati internazionali. Ma ancora prima, ha detto il manager, è necessario «mettere in sicurezza il conto economico dell'azienda».

Il presidente di Atd spa ha poi annunciato: «Tra qualche giorno vedrete qualche piccola novità che è quella che stiamo portando avanti col professor Del Monaco (direttore sanitario delle Terme ndr), grazie all'accordo con il policlinico A. Gemelli per il programma longevity». Nel piano imprenditoriale dei privati, infatti, la Fonte Bonifacio è destinata a diventare un polo medico-scientifico, mentre sulla Fonte Anticolana verrà concentrato l'intrattenimento.

LO SPORT

Altro tema il golf e la necessità di realizzare il sistema di irrigazione che possa garantire l'efficienza del campo tutto l'anno. Sulla richiesta dell'autorizzazione regionale bisognerà attendere l'esito della conferenza di servizi che si dovrebbe esprimere entro il mese di giugno. A proposito del nuovo centro benessere realizzato nell'ex centro Coni e non ancora entrato in funzione, Battisti ha spiegato che devono essere completati arredi e allestimenti.

LE REAZIONI

Poi è intervenuto il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini, ha dichiarato: «Quando siamo subentrati nel 2018 come amministrazione comunale avevamo un progetto che era semplicemente quello di consegnare i nostri gioielli di famiglia a degli imprenditori capaci. Credo che a distanza di cinque anni questo risultato sia stato assolutamente raggiunto. È un risultato sul quale bisogna lavorare tutti, in sinergia, perché siamo convinti che possiamo riottenere quel segmento che abbiamo occupato qualche decennio fa sui mercati, anche di livello internazionale, a livello turistico e a livello termale, ma c'è necessità di una collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. Noi siamo pronti per affrontare questa sfida».

Commento in chiaroscuro quello della consigliera regionale del Pd Sara Battisti: «È una giornata importante che sancisce la fine di un percorso che ha visto la Regione Lazio targata Zingaretti protagonista con la definizione e la firma dell'accordo di programma che ha di fatto dato avvio all'iter di privatizzazione. La proprietà ora sarà chiamata al rilancio dell'azienda e lo dovrà fare partendo dalla messa in sicurezza del conto economico della stessa visto quanto detto da Gianfranco Battisti proprio stamattina. Un elemento che mi preoccupa perchè in controtendenza con quanto affermato dal sindaco Baccarini, che ha raccontato per mesi alla nostra città di un'azienda risanata e in buona salute. Questa attività di rilancio richiede ora un coinvolgimento che l'amministrazione non è stata in grado di garantire in questi anni».