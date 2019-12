© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acea Ato 5. comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell’impianto della centrale lago di Posta Fibreno, si renderà necessaria la sospensione del flusso idrico il giorno 17 dicembre 2019 (martedì) dalle ore12:00 fino a tarda serata, in particolare le zone interessate sono le seguenti:–Arnara: tutto il territorio comunale escluso zona cimitero;–Arpino: zone alimentate dal Rilancio Quaglieri–Boville Ernica: tutto il territorio comunale–Broccostella: C.da S. Martino;–Ceccano: C.de Sterparo, Colle Leo, Colle Bruni, Colle AnticoParte di viaMarrano;–Castelliri: tutto il territorio comunale;–Fontechiari: C.da Muto;–Frosinone: tutte le zone alimentate dai serbatoi Colle Sant’Anna,ColleCottorino, Colle Cannuccio, Colle Roffio ecentro storico parte alta;–Isola del Liri: tutto il territorio comunale;–Monte San Giovanni Campano: tutto il territorio comunale;–Posta Fibreno: centro storico e C.da Vandra;–Ripi: tutto il territorio comunale;–Strangolagalli: tutto il territorio comunale;–Torrice: tutto il territorio comunale;–Veroli: C.da Casamari, C.da Le Stere, C.da Giglio, C. da Castelmassimo, C.daSan Giuseppe Le Prata.Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).