ACI Frosinone rinnova la squadra

Dopo l’elezione per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Automobile Club Frosinone e la conseguente conferma della presidenza in capo all’avv. Maurizio Federico avvenute a maggio scorso, l’ente di via Firenze ha completato il proprio organigramma nominando tutti i componenti delle commissioni consultive tematiche che affiancheranno il vertice per la gestione del prossimo quadriennio. La presentazione ufficiale della nuova squadra voluta dal Presidente Maurizio Federico si è svolta ieri, lunedì 16 luglio, presso l’Hotel Bassetto di Ferentino. La serata dal tono molto informale si è aperta alle ore 18 con la presentazione da parte del responsabile comunicazione dell’ente che ha dato il benvenuto a tutti gli ospiti e spiegato brevemente lo scopo di questa iniziativa voluta dalla presidenza. Subito dopo è stata la volta del Presidente Maurizio Federico, affiancato dal direttore Ferdinando del Prete e dai consiglieri Vincenzo Bucciarelli e Massimo Chiappini, che ha spiegato che la formazione di queste commissioni, sia di quelle storiche sia di quelle completamente nuove, segue la linea già tracciata in questi ultimi due anni di apertura dell’ACI di Frosinone alla società civile e al territorio. “Vogliamo che il nostro ente non solo sia conosciuto in ogni sua sfaccettatura- ha affermato Maurizio Federico- perché ne ha molteplici, ma soprattutto che venga considerato aperto alle istanze di tutti i cittadini, siano essi sportivi del mondo dell’automobilismo, siano essi soci ACI, siano essi utenti dei servizi offerti, fino alle scuole e alle istituzioni per ciò che concerne le tematiche della sicurezza stradale e della prevenzione”. Poi la parola è passata ai singoli presidenti delle Commissioni, il pluripremiato pilota Tonino Di Cosimo che guiderà la delicatissima Commissione Sportiva; il manager Vittorio Celletti di Cassino, titolare di una associazione motoristica nata dalla scomparsa, per incidente stradale, del figlio adolescente Simone e che da anni è attivo nel sud della provincia con eventi e manifestazioni per la sicurezza stradale; Daniele Martini titolare della HP Sport, per la Commissione Eventi e progetti; Enzo Sergnese esperto di auto storiche e referente della Scuderia del Tempo Perso a capo della Commissione Auto Storiche affiancato dal presidente onorario Luigi Marignani; Roberto Moriconi e Massimo Arcese che compongono l’area tecnica dedicata agli Affari Generali dell’ente, una sorta di team di consulenti della presidenza sulle varie materie. Da ultima, ma non meno importante, la commissione Giovani, nata dall’idea di Maurizio Federico di far conoscere l’ACI anche alle fasce di età più giovani e a capo della quale è stata scelta Giuseppina Cacciotti. A fine interventi si è passati alle foto di rito e all’aperitivo con brindisi. Membri delle varie commissioni sono: Vittorio De Luca e Alfredo Passaretti per il ramo auto d’epoca; Rino Ferrante e Mario Fini per la Commissione Affari Generali coordinati dal funzionario dell’ente Celestina Arduini; Lorena Geremia, Bernardino Testani e Massimo Garzisi per la Commissione Eventi e Progetti; Claudio Martino, Bruno Pietrobono, Monia Morini, Ferdinando Riccardi e Franco Cocco per l’area sicurezza ed educazione stradale coordinata da Andrea Tagliaferri; Emiddio De Santis, Domenico Crocca, Mauro Persichilli, Luigi Falcone, Toni Taglienti ed Emiliano Cardillo per la Commissione sportiva, di cui fa parte di diritto anche il fiduciario sportivo provinciale, appena riconfermato, Guido Pizzicarola; Sandro Ferraccioli per la commissione giovani che andrà completata nelle prossime settimane.



Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:14



