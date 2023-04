Achille Fia, 68enne di Alatri, scomparso a Roma: l'appello dei figli sui social

Achille Fia, 68 anni, scompare senza lasciare traccia. L’uomo si è allontanato da casa ieri pomeriggio, poi nessuno ha più avuto sue notizie. Il disperato appello dei figli per ritrovare il loro papà è comparso in queste ore sui social network.

«Lui è mio padre Achille Fia anni 68 – scrive su Facebook il figlio Davide condividendo la foto del papà – si è allontanato di casa e si è recato alla stazione di Frosinone, ha preso un treno per Roma Termini. Sappiamo per certo che sia sceso lì. Non ha il telefono. Se qualcuno ha notizie ci contatti in privato». Lo stesso post è stato ricondiviso dall’altra figlia di Achille, Antonella Fia.

I due giovani hanno chiesto a tutti di condividere il post per cercare di avere al più presto qualche notizia. Sperano di ritrovare il loro papà.