Accuse a Papa Francesco, Antonazzo esprime vicinanza e invita la Diocesi a pregare per il Santo Padre

di Elena Pittiglio

“Resta molto doloroso per tutti i credenti che il Santo Padre debba subire proprio dall’interno della stessa Chiesa un’aggressione così divisiva e lacerante”. Il vescovo Antonazzo condanna duramente le accuse rivolte, negli ultimi giorni, a Papa Francesco e invita l’intera Diocesi a unirsi in preghiera per lui. Lo fa con una lettera indirizzata al Segretario di Stato cardinale Piero Parolin. Con parole semplici, il vescovo della Diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo esprime vicinanza al Pontefice, dopo gli ultimi fatti che hanno visto l’ex Nunzio Apostolico negli Usa Viganò lanciare nuove accuse nei confronti di Papa Francesco. “Ho espresso a Parolin – scrive Antonazzo - la vicinanza affettuosa e sincera da parte mia e della diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo, assicurando per Lui una particolare preghiera nelle diverse celebrazioni domenicali”. Il vescovo raccogliendo l’invito arrivato da diversi sacerdoti e fedeli ha chiesto per giovedì prossimo, a tutti i presbiteri della diocesi, di celebrare la Messa feriale usando il formulario liturgico “Per il Papa”. Inoltre nella celebrazione di giovedì, Antonazzo chiede che si preghi per il Santo Padre utilizzando particolari intenzioni indicate dallo stesso vescovo. “Le stesse intenzioni di preghiera – conclude monsignor Antonazzo - potranno essere utilizzate anche durante la Messa festiva della “Natività della Beata Vergine Maria” e quella di domenica prossima 9 settembre”.





Marted├Č 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA