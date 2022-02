Sabato 26 Febbraio 2022, 08:08 - Ultimo aggiornamento: 08:11

Gli era stato contestato un furto di energia elettrica per la somma di oltre 163mila euro. Per questo motivo Antonio R., un imprenditore di Frosinone di 50 anni, legale rappresentante di una fabbrica che produce pasta a Ferentino, era stato rinviato a giudizio per il reato di furto aggravato. Ma nei giorni scorsi dopo una battaglia legale durata nove anni, alla luce della documentazione presentata dal legale difensore Giuseppe Lo Vecchio, l'imprenditore, è stato assolto per non aver commesso il fatto.

La scoperta nel 2013

La vicenda risale al 2013 quando alcuni tecnici incaricati dell'Enel avevano effettuato un sopralluogo nella cabina che distribuiva la corrente nel pastificio. Si trattava di controlli di routine che venivano effettuati di volta in volta. Ma in quella occasione i tecnici riscontrarono che alcuni fili elettrici erano stati divelti ed altri fili erano stati invece uniti da una sorta di spillone che fungeva da riduttore della corrente. Con questa tecnica, secondo quanto evidenziato dagli operatori, l'imprenditore avrebbe evitato di pagare oltre 163 mila euro. Quando il 50enne è stato informato di quello che era stato scoperto all'interno di quella cabina elettrica, è caduto letteralmente dalle nuvole.

L'uomo ha sempre sostenuto di essere all'oscuro di quel sistema che qualcuno aveva escogitato per evadere il pagamento dell'energia elettrica. Quella società era subentrata ai vecchi proprietari nel 2011 ed il 50enne, titolare della fabbrica, aveva detto al suo legale di fiducia, di aver fatto tanti sacrifici per risollevare le sorti di quel pastificio e non si sarebbe mai sognato di mettere a repentaglio il futuro della sua azienda per risparmiare sulla corrente. Quello stabilimento che dava lavoro a numerosi operai era riuscito ad esportare i suoi prodotti anche all'estero.

Purtroppo quello spillone rinvenuto all'interno di un contatore della cabina elettrica non lasciava spazio alla fantasia. Qualcuno aveva manomesso i fili allo scopo di evitare di pagare la corrente. A seguito di tali fatti è scattata la denuncia. Ma l'imprenditore non si è perso d'animo e tramite il suo avvocato difensore Giuseppe Lo Vecchio ha presentato una controdenuncia per sabotaggio.

Le indagini sulla manomissione

In attesa però di fare luce sulla vicenda ed evitare il blocco della produzione della fabbrica, il legale rappresentante del pastificio ha dovuto pagare, previo un accordo, parte di quella bolletta esorbitante. Adesso è arrivata l'assoluzione. Ma giustizia non è stata ancora fatta. Le indagini avviate dopo la sua controdenuncia per sabotaggio avvenuta nel 2020, non sono ancora concluse. Secondo l'imprenditore qualcuno magari invidioso perché il pastificio stava andando a gonfie vele aveva voluto fargli uno sgambetto.