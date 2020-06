Accusa un malore e cade in un corso d’acqua: salvato dai carabinieri.

È successo a Sant’Elia Fiumerapido, dove una pattuglia dei carabinieri, composta dal maresciallo Nicandro Rampone e dall’appuntato Michele Camedda, ha salvato un 71enne del posto, il quale dopo un malore (probabilmente avuto a causa di un calo glicemico) è caduto nel corso d'acqua, denominato Rio Secco.

A dare l’allarme il nipotino di 5 anni che era con lui, il quale con le grida ha richiamato l'attenzione di un passante che ha avvertito il 112.

I carabinieri giunti sul posto si sono calati nelle acque del Rio e lo hanno tirato fuori.

Nel frattempo sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari hanno preso in consegna l’anziano e lo hanno trasportato all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. L’uomo si è ripreso, non è in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA