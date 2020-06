© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accordo raggiunto tra il Frosinone e i giocatori di prima squadra per la riduzione degli emolumenti relativi alla stagione 2019-2020, sulla scorta della lunga sospensione del campionato, fermo da circa tre mesi a causa della pandemia di coronavirus. Una delegazione di giallazzurri, formata da Ariaudo, Gori, Maiello, Ciano e guidata dal capitano Brighenti, nei giorni scorsi si era incontrata con il presidente Maurizio Stirpe proprio per risolvere la questione del taglio degli stipendi. La Società premeva per quello di 2 mesi, ossia marzo e aprile, periodo in cui i calciatori erano rimasti chiusi in casa al pari di tutti gli altri italiani, dove comunque avevano continuato a svolgere un minimo di attività per cercare di mantenere un accettabile stato di forma. La folta delegazione che parlava a nome e per conto del resto della squadra, invece, aveva rilanciato per il taglio di una sola mensilità e alla fine così è avvenuto, con soddisfazione su ambedue i fronti. Non a caso, in una breve nota apparsa sul sito ufficiale del club di viale Olimpia, si legge che «la Società ringrazia i propri tesserati per la sensibilità e la responsabilità dimostrate».Insomma, non è stato difficile trovare un accordo tra le parti che, in pratica, si sono incontrate a metà strada. Intanto, ieri mattina il cosiddetto gruppo-squadra del Frosinone è stato sottoposto, come da protocollo, al quinto tampone risultato negativo per tutti come era già successo con i quattro precedenti. Subito dopo i giallazzurri hanno svolto l’ultimo allenamento della settimana che si è chiuso con una partitella in famiglia, nel corso della quale Nesta ha fatto ruotare tutti gli elementi a sua disposizione, fatta eccezione per il solito Ciano che tra domani e martedì farà una risonanza magnetica di controllo, a distanza di 4 mesi dall’infortunio al ginocchio sinistro. Se l’esito dell’accertameto sarà negativo, il giocatore dalla prossima settimana rientrerà in gruppo e, probabilmente, dopo una quindicina di giorni, potrà essere di nuovo inserito nella lista dei convocati. Oggi è giorno di riposo per i giallazzurri che riprenderanno la preparazione domani pomeriggio presso il centro sportivo di Ferentino, alla vigilia della ripartenza del campionato fissata per sabato 20 giugno quando il Frosinone, con fischio d’inizio alle ore 18, sarà impegnato al “Provinciale” di Trapani. A proposito del club siciliano, su segnalazione della CoViSoc, dalla Procura della Figc era stato deferito al Tribunale federale nazionale (sezione disciplinare) “per non aver pagato entro il termine del 16/3/2020, gli emolumenti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per la mensilità di febbraio 2020”. Dei 2 punti di penalizzazione richiesti, ne è stato tolto uno solo e, comunque, il Trapani ha presentato ricorso. Sabato prossimo, dunque, il Frosinone terzo in classifica a 2 lunghezze dalla vice capolista Crotone (47 contro 49), ripartirà proprio dalla sfida in trasferta con il Trapani, terz’ultimo con 25 punti. Tra i giallazzurri non ci sarà Dionisi che deve scontare una giornata di squalifica e, pertanto, sarà di nuovo disponibile in occasione della gara in casa di venerdì 26 giugno (ore 21) contro il Cittadella. Nesta, comunque, può contare su soluzioni alternative che potrebbero prevedere l’impiego in attacco di Novakovich, Citro e Ardemagni. A Trapani l’unico sicuro di partire titolare dovrebbe essere l’americano, affiancato da uno tra Citro e Ardemagni che, quindi, potrebbe fare l’esordio con la maglia giallazzurra. L’allenatore potrebbe optare per una staffetta tra Citro e Ardemagni che scalpita per tornare in campo da protagonista. Il primo 3-5-2 del Frosinone alla ripresa del campionato, perciò, potrebbe essere quello con Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi (Zampano), Gori, Maiello, Tabanelli (Rohden), Beghetto; Novakovich, Ardemagni (Citro).