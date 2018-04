di Vincenzo Caramadre

Coltellata mortale al cuore del fidanzato: Pamela Celani, 27enne di Alatri, ieri è stata condannata a 16 anni di reclusione.A 11 mesi dal terribile fatto di sangue, avvenuto lo scorso maggio a Ceprano, dove fu ucciso Felice Lisi 24enne di Cassino, ieri pomeriggio è stata pronunciata la sentenza con il rito abbreviato - che prevede lo sconto di pena pari a un terzo - dal Gup del Tribunale di Frosinone, Bracaglia Morante.«Nostro figlio non c’è lo ridarà nessuno, ma ora siamo sereni perché sappiamo che giustizia per lui è stata fatta». Queste le parole della famiglia di Felice Lisi, parte civile con l’avvocato Claudio Persichino. La difesa della donna ha annunciato appello.Intorno alle 11 di ieri mattina, davanti al Gup del Tribunale di Frosinone, il Antonello Bracaglia Morante, si è aperta l’udienza: alla sbarra Pamela Celani rea confessa dell’omicidio del fidanzato. Il Pm Rita Caracuzzo, nella requisitoria, ha ricostruito tutti i passaggi dell’efferato omicidio (avvenuto nella casa dove la giovane coppia viveva) ed ha chiesto, alla luce del rito, la condanna a 20 anni di carcere per Pamela Celani. La Procura, in sostanza, ha battuto affinché venisse riconosciuto pienamente l’omicidio volontario.La difesa della 25enne, rappresentata dall’avvocato Alessio Angelini ha sostenuto, che la personalità borderline della ragazza avrebbe comunque compromesso e viziato la capacità di volere al momento del fatto, ciò, unita alla conclamata tossicodipendenza, avrebbe portato alla non imputabilità. Il Gup dopo qualche ora di camera di consiglio ha pronunciato la sentenza: 16 anni di reclusione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Previsionale per la famiglia di 525 mila euro, ma, quasi sicuramente, la famiglia non sarà risarcita perché la donna non ha possedimenti.Una sentenza, sulla quale pesa come un macigno la perizia psichiatrica su Pamela Celani. Ad eseguirla il dottor Stefano Ferracuti (lo stesso professionista che si è occupato, per conto della corte d’assise d’appello di Roma, dell’omicidio di Gilberta Palleschi), il quale ha concluso per la capacità d’intendere e di volere al momento del fatto e per la piena capacità di stare in giudizio per la 27enne di Alatri.L’omicidio di Felice Lisi risale alla tarda mattinata del 31 maggio 2017. Felice e Pamela da qualche tempo vivevano sulle sponde del lago del lago di Ceprano, nell’abitazione di via Guardaluna. Una vita fatta di stenti, di lavoretti saltuari per sbarcare il lunario. Una vita difficile, molto difficile.All’improvviso il silenzio della zona viene rotto dalle urla, disperate, di Pamela Celani. I vicini corrono nella casa e davanti ai loro occhi trovano una scena terribile: Felice Lisi in una pozza di sangue con una pugnalata al cuore. La casa a soqquadro e la donna sotto choc. Sul posto arrivano i carabinieri e Pamela riferisce loro di aver trovato Felice morto in cucina, ipotizzando un suicidio. Una versione che non convince. Partono le indagini e il 13 giugno 2017, due settimane dopo la morte di Felice Lisi, Pamela Celani confessa l’omicidio. «Abbiamo litigato e l’ho ucciso». La confessione arriva dinanzi al suo legale, l’avvocato Alessio Angelini e alla criminologa Bruzzone.La ragazza, interrogata conferma tutto, scatta l’arresto, da quasi un anno è detenuta nel carcere di Civitavecchia. Ieri la condanna a 16 anni in primo grado.