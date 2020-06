© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pugnala suocero e cognato al termine di una violenta lite sulle scale.Pomeriggio di sangue a Sora all’interno di un appartamento nei pressidella chiesa di Costantinopoli. In due finiscono al pronto soccorsodell’ospedale di Sora. Erano circa le ore 19:00 quando un uomo diorigini siciliane, B. F. queste le sue iniziali, si è recatonell’abitazione dove vivono i familiari della sua compagna e madre ditre figli, di cui uno avuto da una precedente relazione. Sembra che idue non stessero attraversando un momento felice e forse la donnavoleva lasciarlo e troncare la relazione. Tutto si è svolto nel girodi pochi minuti sulle scale che portano all’abitazione al secondopiano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti,pare che dapprima ci sia stato un violento scambio di battute, poil’uomo ha estratto un pugnale colpendo più volte al corpo prima ilsuocero poi il cognato, intervenuto a seguito delle urla del padre.Quest’ultimo è stato raggiunto da almeno due fendenti di cui uno allagola ed uno alla schiena mentre suo figlio è stato colpito all’addomeed alla schiena. Drammatica la scena che si è presentata di fronteagli occhi dei soccorritori con sangue ovunque, sulle scale,all’ingresso dell’abitazione, sulle pareti. Sul luogo della tragediasono arrivati immediatamente i carabinieri e la polizia che sitrovavano non distanti, perché era in corso una celebrazione religiosaofficiata dal vescovo della diocesi. Contemporaneamente sono arrivatigli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure tamponando leferite e trasferendo al pronto soccorso i due. A destare maggioripreoccupazioni sono le condizioni del ragazzo che pare avessedifficoltà respiratorie e non si esclude un suo trasferimento in unaltro nosocomio. Gli agenti di polizia hanno fermato l’uomo e lo hannocondotto presso il commissariato di via Firenze dove sono statiavviati tutti gli accertamenti necessari a ricostruire i contornidella drammatica vicenda. Potrebbe dover rispondere di duplice tentatoomicidio. È molto conosciuto in città ed in particolare nel quartieredi Canceglie dove ha un’attività di vendita di panini.