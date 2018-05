Accademia delle Belle Arti, giovedì Nunzio a Frosinone

Giovedì 17 maggio 2018 alle ore 16,00, presso la sede dell’Accademia nel palazzo Pietro

Tiravanti, avrà luogo il settimo incontro della nuova edizione de I giovedì dell’Accademia,

in sinergia con la Banca Popolare del Frusinate, Otovision e Arkengraf, che continuano ad

offrire al pubblico la possibilità di conoscere i protagonisti della cultura italiana e

internazionale e l’occasione per approfondire tematiche di questo nostro tempo. Come

per le precedenti edizioni, anche per quest’anno le proposte dall’Accademia, per

affermare con determinazione il proprio ruolo nel territorio frusinate spaziano dalle arti

visive alle discipline dello spettacolo, dal marketing al giornalismo.

Tra febbraio e giugno, infatti, sono ospiti dell’Accademia personaggi del mondo dell’arte,

dello spettacolo, del giornalismo, Alessio Boni 22 febbraio, Mario Messina 8 marzo, PIF 15

marzo, Violante Placido 19 aprile, Simona Marchini 26 aprile, Paolo Virzì 10 maggio, Nunzio

17 maggio e Gianni Dessì 24 maggio, che attraverso, ricordi ed esperienze propongono

riflessioni sulla cultura, l’arte e l’attualità.

Ancora una volta l’Accademia invita tutti a partecipare a uno dei momenti più importanti

dell’attività didattica: il fondamentale dialogo con artisti, galleristi, pubblicitari, registi,

attori, conduttori televisivi, che proporranno la loro interpretazione della realtà

contemporanea attraverso il racconto della loro esperienza.

Ospite del prossimo appuntamento de I Giovedì dell'Accademia sarà Nunzio, uno dei

massimi interpreti della scultura in chiave contemporanea italiani degli ultimi trent'anni.

Di origine abruzzese, Nunzio è stato allievo di Toti Scialoja all'Accademia di Belle Arti di

Roma, città nella quale si è formato artisticamente e dove tuttora ha studio presso l'ex

pastificio Cerere, uno dei luoghi simbolo del fermento artistico nella Capitale dalla fine

degli anni Ottanta. Nel corso di oltre trent'anni di ricerca, l'opera di Nunzio ha ottenuto

un grande successo in Italia e all'estero e ricevuto vari riconoscimenti, tra i quali il Premio

2000 come miglior giovane artista alla Biennale di Venezia del 1986 e il Prize for

Excellence alla seconda edizione della Biennale di Fujisankei in Giappone nel 1995.

Attraverso l'utilizzo di gessi, legni e metalli, la ricerca di Nunzio indaga la materia, le sue

potenzialità di riconfigurazione spaziale e di visualizzazione del passaggio del tempo. Al

tempo alludono infatti le scansioni ritmiche delle opere metalliche bidimensionali, ma

soprattutto il legno combusto, impiegato in molte realizzazioni. Le bruciature, di burriana

memoria, trasformano, il legno in un fossile, accelerando il naturale processo che nei

secoli lo muta in carbone e imprimendo in esso un sapore archetipico e depositario di

memoria arcaica. L'artista procede verso l'essenzialità della forma e del colore che libera il

materiale dalla sua connotazione estetica o l'oggetto dalla sua funzione, in questo modo

la scultura si carica di significati simbolici che ne accentuano il carattere totemico.

