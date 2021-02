Abusi su una minore: Antonio Fallone 76 anni di San Giovanni Incarico è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata nel primo pomeriggio di ieri dal collegio penale del Tribunale di Cassino (nella foto) , dinanzi al quale l’uomo era finito dopo l’arresto del 2019.

La Procura, nella persona del sostituto procuratore, Roberto Bulgarini Nomi al termine della requisitoria ha chiesto 6 anni e quattro mesi.

LA STORIA

I fatti per i quali l’uomo è finito alla sbarra risalgono all’estate del 2016, quando la ragazzina di 13 anni avrebbe subito le pesanti attenzioni, fino a sfociare in abusi sessuali. Nel corso delle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo, è stato appurati che l’uomo, amico di famiglia della minorenne, approfittando dei momenti in cui rimaneva da solo con lei ne avrebbe abusato. In un primo momento la ragazzina, come avviene spesso in casi del genere, ha tenuto tutto per se, ma poi la sua spensieratezza pian piano è venuta meno.

I GENITORI

Ad accorgersi il cambiamento sono stati i genitori. Per cui ha avuto il coraggio di raccontare quello che le era accaduto, ed è partita la denuncia. A presentarla è stata la madre. Nel corso delle indagini c’è stata una perquisizione a casa dell’uomo per acquisire elementi utili alle indagini. Poi, nell’autunno del 2019, il pubblico ministero che ha coordinato le indagini, la dottoressa Marina Marra, ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari (misura ancora in atto) per l’anziano. Nell’estate del 2020 la Procura ha chiesto e ottenuto il processo con il giudizio immediato (senza l’udienza preliminare).

I TESTIMONI

Proprio nel corso del processo sono stati ascoltati alcuni testi e lui, l’anziano , si è sempre difeso, dichiarandosi innocente. Ma nel primo pomeriggio di ieri nei suoi confronti è stata pronunciata la sentenza di condanna. Le motivazioni verranno depositate entro 60 giorni, poi la difesa presenterà appello, per cui il resto della vicenda giudiziaria verrà scritto nei prossimi mesi.

IL DRAMMA

In generale resta il dramma legato a fatti di cronaca che raccontano di abusi. Quali sono gli effetti sulle vittime come bisogna intervenire? «Gli abusi sessuali - spiega Irene Ricci psicologa forense e psicoterapeutica - comportano effetti a lungo termine che, se non adeguatamente trattati, possono determinare condizioni di disagio, non solo sul piano psicologico, ma anche fisico. Sul piano psicologico il rischio maggiore è lo sviluppo di un disturbo post traumatico da stress, che è una condizione patologica, accompagnata spesso da depressione, alcolismo, gesti di autolesionismo e tossicodipenza. Sul piano fisico studi dimostrano che c’è un incremento delle malattie organiche, che portano spesso anche a frequenti ospedalizzazioni, con gli inevitabili costi sociali che queste comportano», ha concluso la dottoressa Ricci.

