Lunedì 23 Gennaio 2023, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 09:31



Avrebbe abusato sessualmente di una ragazza disabile in più occasioni. Con questa accusa la procura di Frosinone ha chiesto il rinvio a giudizio per un muratore, originario dell'Est europeo, ma da anni residente in un paese dell'area lepina.

L'uomo aveva conosciuto la ragazza, di 30 anni, perché aveva eseguito alcuni lavori nell'abitazione della sua famiglia. E in quelle occasioni, senza farsi scoprire dai genitori, l'uomo si sarebbe fatto scappare qualche sguardo e apprezzamento di troppo.

Il peggio sarebbe arrivato in seguito quando, stando alla ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Anagni, l'uomo incontrava la ragazza in giro nel paese e l'avrebbe costretta con la forza a recarsi in appartamenti di cui aveva disponibilità. Qui l'avrebbe obbligata a subire rapporti sessuali contro la sua volontà.

Le violenze sarebbero state commesse tra la fine del 2019 e il Natale del 2021. La ragazza per lungo tempo non avrebbe raccontato nulla ai genitori per paura di essere rimproverata o delle ritorsioni del muratore. L'angoscia in cui stava sprofondando era tale che ad un certo punto, era il Natale del 2021, la ragazza è scoppiata in lacrime davanti alla madre che le ha chiesto cosa stesse accadendo. La ragazza è rimasta in silenzio, poi superati i primi tentennamenti ha raccontato al genitore dei rapporti sessuali con il muratore 60enne.

LA DENUNCIA

La famiglia, davanti una storia così scioccante e non sapendo cosa fare, ha deciso di rivolgersi all'avvocato Mario Cellitti, al quale la ragazza racconta cosa sarebbe stata costretta a subire. A quel punto si sono recati da carabinieri della Compagnia di Anagni ai quali la trentenne ha riferito in maniera circostanziata cosa era accaduto e indicando le abitazioni in cui sarebbero avvenuti gli abusi.

La presunta vittima è stata poi ascoltata in più occasioni nel corso delle indagini e la ragazza ha sempre confermato la prima versione senza mai contraddirsi. Il muratore è stato iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di violenza sessuale aggravata. La Procura ha chiesto il suo rinvio a giudizio. L'udienza davanti al Gup si terrà davanti al Gup il prossimo aprile.