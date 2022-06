Martedì 21 Giugno 2022, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 08:07



Una crociera di piacere si è trasformata per una famiglia ciociara in un vero e proprio incubo. Infatti una giovane portatrice di handicap residente nel capoluogo ciociaro sarebbe stata violentata sessualmente mentre si trovava su una nave da crociera con i genitori. A seguito di tali fatti uno straniero di nazionalità turca è finito sotto processo. La prima udienza si terrà il prossimo luglio.

La vicenda risale a qualche tempo fa, quando la ragazza era stata avvicinata dallo straniero, un uomo di 42 anni il quale approfittando della sua disabilità l'avrebbe condotta nella sua cabina per poter mettere a segno il suo gesto. E proprio all'interno del vano sarebbe avvenuto l'abuso sessuale. La giovane però dopo lo stupro aveva raccontato ai genitori di quell'uomo così gentile che l'aveva palpeggiata e toccata nelle zone intime.

I familiari intuendo quello che poteva essere accaduto hanno subito informato la capitaneria di porto. A seguito delle indicazioni fornite dalla ragazza erano state avviate le prime indagini. E proprio nella cabina dello straniero erano stati rinvenuti indumenti della ragazza, segno questo che la disabile era stata portata proprio in quel posto. A quel punto erano state avviate le ricerche per rintracciare lo straniero che però subito dopo lo stupro si era trasformato in uccel di bosco. Da quel momento dell'uomo si sono perse le tracce. Ma i genitori della ragazza, inorriditi da quello che era accaduto alla figlia si sono rivolti ad un centro antiviolenza della provincia ciociara. E proprio i legali dell'associazione che si occupa di contrastare la violenza sulle donne li hanno supportati facendo scattare la denuncia ed occupandosi di questo caso che è finito davanti al tribunale di Civitavecchia per competenza. A conclusione delle indagini l'indagato è finito sotto processo per violenza sessuale con l'aggravante di aver perpetrato questo reato ai danni di una ragazza disabile. L'uomo sarà giudicato in contumacia. Nell'udienza che si terrà il prossimo luglio prenderà il via il dibattimento.