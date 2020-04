© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Supino Gianfranco Barletta ha unito in matrimonio con rito civile due giovani, Chiara Bono del posto e Simone Turriziani, di Frosinone. Il rito è avvenuto in un momento particolare in piena emergenza sanitaria. Malgrado ciò i due ragazzi, 30 anni, non hanno rinunciato a coronare il loro sogno d’amore. Inizialmente avevano scelto come data il 28 marzo (proprio quando l’emergenza legata al virus era all’apice). Poi il rinvio alla data di ieri. Chiara e Simone andranno ad abitare a Supino. E’ il primo matrimonio in Ciociaria con le mascherine.