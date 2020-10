Nesta continua a studiare valide alternative in squadra per la trasferta di domani pomeriggio (ore 16, arbitro Gariglio di Pinerolo) all’Adriatico dove ad aspettare i giallazzurri ci sarà il Pescara di Oddo. Giocare tre partite in sette giorni non è facile per nessuno, perciò l’allenatore dovrebbe apportare più di una modifica all’assetto tecnico e tattico del Frosinone. Rispetto alle ultime due consecutive partite in casa contro Ascoli ed Entella, insomma, ci saranno dei cambi. Nesta vuole mandare in campo giocatori che diano le necessarie garanzie sul piano della tenuta, prima ancora che su quello qualitativo. Pertanto inizialmente schiererà una formazione che sappia opporsi con successo e senza troppi rischi, ad un Pescara reduce da tre sconfitte di fila e che di conseguenza venderà cara la pelle. Per il Frosinone, alla luce di questo brutto inizio di stagione degli abruzzesi, si annuncia dunque un pomeriggio tutt’altro che agevole dal momento che i padroni di casa, maglia nera della Serie B e con un solo punticino dopo 4 giornate, scenderanno in campo con il coltello fra i denti, decisi a lasciare ad altri l’utimo posto in classifica. Difficile prevedere dove avverranno i cambi nella squadra ciociara, però potrebbero interessare tutti e tre i reparti. In difesa Nesta potrebbe spostare l’italo-argentino Curado nel suo naturale ruolo di centro-destra, confermando l’ex Capuano sul centro-sinistra e l’esperto Ariaudo a dirigere la retroguardia. A centrocampo l’altro ex Zampano e Beghetto, entrambi autori di una buona prestazione contro l’Entella, dovrebbero partire titolari, con Rohden e Tabanelli mezze ali.

LA CABINA DI REGIA

In cabina di regia a dettare geometrie e tempi di gioco, invece, sembra prospettarsi un ballottaggio a tre fra Kastanos, Carraro e Maiello. Alla fine potrebbe essere proprio quest’ultimo ad andare in panchina per tirare un po’ il fiato dopo aver disputato tre gare di fila, Nesta, però, come ha dimostrato fino ad oggi con le sue scelte, non rinuncerà a cuor leggero ad un elemento come Maiello, ritenuto da sempre dallo stesso allenatore un prezioso costruttore di gioco al centro della fascia mediana. Quindi se il giocatore assicurerà al tecnico di non sentirsi affaticato, anche domani a Pescara toccherà di nuovo a Maiello partire titolare. In caso contrario più che su Vitale, la scelta di Nesta ricadrà su uno tra Carraro e Kastanos, con quest’ultimo in vantaggio. E, comunque, resterà sempre da valutare lo stato di forma degli esterni Salvi e D’Elia. E per l’attacco Nesta a quali alternative starà pensando? Impossibile dare una risposta all’interrogativo. E’ molto probabile, però, che le punte non saranno le stesse (Dionisi e Novakovich) schierate inizialmente contro l’Entella. L’allenatore, infatti, potrebbe tornare all’antico e mandare in campo dal primo minuto Ciano e Dionisi, una coppia che in passato ha regalato soddisfazioni e gol al Frosinone e ai suoi tifosi. Con Ardemagni che rimane alla finestra. Ieri, intanto, al mattino per i giallazzurri nuovo ciclo di tamponi e nel pomeriggio esercitazioni sul piano tattico e partitella finale. Ha lavorato a parte Szyminski, in dubbio per Pescara. Oggi ultima seduta pomeridiana a Ferentino e domattina in Abruzzo nuovi test molecolari prima della partita.

