Linda Campostrini, 29 anni: da 10 viaggia da sola: «Porto solo uno zaino e non faccio itinerari»

Il mondo di Linda è piccolissimo, va tutto in uno zaino, e immenso. L'ha girato quattro volte. In viaggio da 10 anni, ha visitato 58 Paesi. Tutto da sola. «Parliamo di viaggiatore ed esploratore sempre al maschile, come se fosse roba da uomini. Io voglio far capire che anche una donna può viaggiare in solitudine e non deve lasciarsi scoraggiare da paure e pregiudizi legati a questioni di genere». Linda Campostrini, 29 anni, è partita da Morciano di Romagna, provincia di Rimini, dopo la maturità, e non si è più fermata.