Torna a splendere al Prado l'Atalanta e Ippomene di Reni

L'Ippomene e Atalanta di Guido Reni è tornato a risplendere nella galleria centrale del Prado. Dopo un'approfondita operazione di restauro, il quadro seicentesco del pittore bolognese è ora di nuovo visibile al pubblico: rimarrà esposto nel museo madrileno fino a inizio novembre, quando verrà trasportato a Francoforte per una mostra provvisoria nello Städel Museum. Farà ritorno in Spagna nel 2023, in tempo per l'inizio di un'esposizione specificamente dedicata a Reni.