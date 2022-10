Berlino, il festival delle luci emoziona migliaia di persone

Torna il festival delle luci a Berlino. Dal 2005 la capitale tedesca viene illuminata emozionando migliaia di persone. «Quest'anno forse è anche un po' più importante del solito. È stato ed è un anno impegnativo. Soprattutto in tempi così difficili, è spesso l'arte da cui le persone traggono forza. Forza per affrontare grandi sfide e non perdere la volontà di creare un futuro migliore. Ecco perché è importante regalare a molte persone momenti di pausa e di gioia con la nostra arte della luce in un momento di grandi sfide e incertezze».