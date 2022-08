Giove come mai visto prima nelle immagini catturate dal telescopio spaziale James Webb

Dettagli sorprendenti di Giove emergono dalle nuove immagini ultra nitide catturate dal telescopio spaziale James Webb di Nasa, Agenzia spaziale europea (Esa) e canadese (Csa): nel 'primo pianò del pianeta gigante è possibile vedere le aurore brillanti sopra i due poli e le alte foschie, mentre in un'altra immagine a campo più largo si possono riconoscere anche gli anelli di Giove e due sue piccole lune, che si stagliano su uno sfondo di galassie. Le immagini sono state catturate lo scorso 27 luglio, grazie ai tre filtri a infrarossi della Near-Infrared Camera (NIRCam), e sono state poi rielaborate con il contributo di una giovane appassionata di astronomia, Judy Schmidt, che in passato (grazie a un progetto dell'Esa) aveva già partecipato a progetti di 'citizen sciencè per l'elaborazione automatica di immagini del telescopio Hubble. «Non abbiamo mai visto Giove in questo modo: è tutto così incredibile», commenta l'astronoma Imke de Pater, dell'Università della California a Berkeley, che ha guidato le osservazioni scientifiche insieme a Thierry Fouchet, dell'Osservatorio di Parigi. «Non ci aspettavamo davvero che fosse così bello, ad essere onesti.

È davvero straordinario che possiamo vedere i dettagli su Giove insieme ai suoi anelli, ai minuscoli satelliti e persino alle galassie in un'unica immagine». Secondo Fouchet, questa è la prova della sensibilità e della versatilità della NIRCam: «rivela le onde luminose, i vortici nell'atmosfera di Giove e contemporaneamente cattura l'oscuro sistema di anelli, un milione di volte più debole del pianeta, così come le lune Amaltea e Adrastea, che sono rispettivamente di circa 200 e 20 chilometri di diametro. Questa singola immagine riassume tutta la scienza del nostro programma sul sistema gioviano»