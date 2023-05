Totti allo stadio Olimpico insieme alla compagna Noemi e al figlio Christian

Stadio Olimpico vestito a festa per la gara di andata della semifinale di Europa League della Roma contro il Bayer Leverkusen. In tribuna autorità presenti il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, affianco al numero uno della Roma Dan Friedkin al presidente della Figc, Gabriele Gravina e al numero uno del Coni Giovanni Malagò. In tribuna presente anche Francesco Totti con la compagna Noemi Bocchi e il figlio.