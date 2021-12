Emma Raducanu positiva al Covid salta l’esibizione di Abu Dhabi

​Emma Raducanu positiva al Covid. La tennista britannica sarà costretta a saltare l'esibizione di Abu Dhabi come riporta il Twitter ufficiale della manifestazione. La Raducanu ha detto: «Non vedevo l'ora di giocare davanti ai tifosi di Abu Dhabi ma purtroppo sono risultata positiva al test. Sarò costretta a posticipare alla prossima occasione. Ora sono in isolamento seguendo tutte le regole e spero di tornare presto»

Mubadala World Tennis Championship organisers regrettably confirm that @EmmaRaducanu has tested positive for COVID-19 and has withdrawn from this week's Championship. (1/4)#MWTC pic.twitter.com/tNuF2Jb09V