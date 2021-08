Sampdoria-Milan: il debutto di Giroud in Serie A

Inizio arrembante del Milan di Stefano Pioli. Dopo nove minuti, Brahim Diaz, infatti, porta in vantaggio i suoi al Ferraris di Genova, grazie all'assist di Davide Calabria. Ma il match è vivo perché la Sampdoria non sta a guardare e più di una volta impensierisce il nuovo portiere rossonero, Mike Maignan. Prima con Manolo Gabbiadini, poi con Colley, il francese si supera e tiene la gara sullo 0-1. Ottimo debutto nel nostro campionato anche per Olivier Giroud, a cui nega la gioia del gol solo Audero che gli toglie il pallone dai piedi.