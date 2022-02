Dalla fuga dallo Zimbabwe, bambino incalzato dalla truppe del dittatore Mugabe che hanno messo a ferro e fuoco la fattoria di famiglia, alla nazionale di rugby dell'Italia: la storia di Sebastian Luke Negri di Oleggio. Video e immagini da RugbyPass. La storia di "seb" fa parte del documentario: "Facing Goliath - A documentary following Italy as they take on the mighty All Blacks" realizzato sempre da RugbyPass.

