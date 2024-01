Roma-Atalanta, settima espulsione per Mourinho: il portoghese diserta la conferenza stampa

Settimana espulsione per José Mourinho da quando è l'allenatore della Roma. Il portoghese sarà costretto a saltare la prossima sfida di campionato tra Milan e Roma, in programma domenica 14 gennaio. Al termine di Roma-Atalanta, Mourinho ha disertato il post partita dopo il rosso rimediato per proteste dall'arbitro Aureliano: il tecnico della Roma, dopo il pareggio contro l'Atalanta, ha lasciato l'Olimpico subito dopo il triplice fischio. Il club ha fatto trapelare che nessun altro tesserato giallorosso parlerà stasera, come successo dopo il match contro la Fiorentina lo scorso 11 dicembre.