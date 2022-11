Qatar 2022, Kane con un Rolex "arcobaleno" da 650 mila dollari

Un Rolex "arcobaleno" dal valore di mercato di circa 650 mila dollari: lo indossa per i Mondiali di Qatar 2022 il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane. Lo riporta la Bbc, facendo riferimento al profilo twitter "insaneluxurylife". In oro rosa 18 carati, il Daytona "Rainbow" è incastonato con 36 zaffiri arcobaleno taglio baguette sulla lunetta, 56 diamanti taglio brillante sulla cassa e undici zaffiri arcobaleno taglio baguette come indici delle ore. Prezzo di listino, 135 mila dollari, ma che sale subito a 650 mila tra gli appassionati.

