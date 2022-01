Giocatori in campo con la mascherina durante la sfida di pallavolo tra Tonno Callipo e Modena. I giocatori della squadra di casa, nel match di recupero della Serie A1 maschile, hanno indossato il dispositivo di protezione Ffp2 contro gli avversari per tentare di arginare i contagi che in questi giorni hanno messo ko molti tesserati del campionato.