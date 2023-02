Osimhen raddoppia dopo l'autorete di Ismajili in Napoli - Empoli

Capocannoniere del Napoli in questa stagione e punta di diamante della formazione partenopea. Victor Osimhen è uno degli attaccanti più forti della Serie A e non solo. Questa sera giocherà in Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Conosciamo meglio l'attaccante nigeriano che gioca nella squadra allenata da Luciano Spalletti.