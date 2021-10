Napoli-Torino, le immagini del match

La vittoria del Milan in rimonta (e in extremis) di ieri sera contro il Verona obbliga il Napoli di Luciano Spalletti all'ennesima vittoria. Per rispondere agli uomini di Stefano Pioli e riprendersi la testa della classifica, gli azzurri devono rincorrere l'ottava vittoria consecutiva in otto giornate disputate in Serie A. L'avversario, però, non renderà il compito semplice: la cura Ivan Juric, infatti, ha sortito i suoi effetti e, dopo l'opaca stagione passata, il Torino ha trovato una quadratura del cerchio. E poi ha recuperato Andrea Belotti.