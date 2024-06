Gp d'Italia, il dietro le quinte con Sky Sport al Magello

Il rombo dei motori, le grida del pubblico, l'emozione che sale nei secondi prima del via. Centocinquanta milioni di spettatori si sono radunati al Mugello per il Gran Premio d'Italia della MotoGp lo scorso 2 giugno in cui ha trionfato il pilota Ducati Francesco Bagnaia "Pecco". E altri 2 milioni 752 mila hanno seguito la gara da casa nella diretta dalle 14 su Sky e TV8, che ha totalizzato il 20,4% di share. Ma cosa c'è dietro queste cifre? Come hanno vissuto il GP da dietro le quinte i giornalisti della redazione di Sky Sport? Siamo entrati nel paddock del Mugello per vedere in prima persona il lavoro di Guido Meda Mauro Sanchini, Vera Spadini e Sandro Donato Grosso.