Serata di rimpianti per il Milan che cede 2-1 in casa contro lo Spezia e manca il sorpasso all'Inter in vetta alla classifica. I rossoneri passano in vantaggio al 46' del primo tempo con Leao ma subiscono la rimonta dei liguri nella ripresa con i gol di Agudelo al 64' e Gyasi al 96'. Quattro minuti prima del gol partita Messias segna con un sinistro a giro ma il gioco è fermo perché l'arbitro fischia una punizione per i rossoneri senza concedere il vantaggio. Leggi qui il nostro approfondimento