La doppietta di Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, spezza definitivamente la maledizione del numero 9 in casa rossonera: dal 2015, infatti, il giocatore con la "maglia" di Filippo Inzaghi non segnava al debutto allo stadio Meazza. Contro il Cagliari, però, alla seconda giornata di Serie A, il francese ex Chelsea mette subito in chiaro le cose e si presenta così davanti ai suoi tifosi.