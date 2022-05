Kylian Mbappè ha deciso, resterà al Paris Saint Germain, manca solo l'ufficialità. Lo riferisce L'Equipe. Secondo il quotidiano francese l'attaccante ha dato il via libera alla dirigenza del club francese per il rinnovo triennale del contratto in scadenza il 30 giugno. Niente da fare quindi per il Real Madrid.