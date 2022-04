Lazio-Sassuolo, le telecamere fanno un passaggio in panchina. C'è Raul Moro, il giovane spagnolo aggredito brutalmente sul Grande Raccordo Anulare da alcuni balordi che si sono finti agenti di polizia. Il biancoceleste, dopo choc subito insieme a suo padre, non ha mollato e si è messo subito a disposizione di Sarri per il match vinto 2-1 all'Olimpico.