Juventus, Pogba non convocato per motivi disciplinari

Juventus, Pogba non convocato contro il Friburgo

Paul Pogba non farà parte dei convocati per la gara di questa sera contro il Friburgo. Come confermato all'ANSA, non è stato escluso per problemi fisici, ma per motivi disciplinari. Il centrocampista francese ieri sera è arrivato in ritardo alla cena durante il ritiro pre-partita. Così il tecnico Allegri e la società hanno deciso di non convocarlo. Per il resto, recupera Alex Sandro, mentre rimangono ai box De Sciglio e Milik.

