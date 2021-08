Jacobs, l'accoglienza da star a Fiumicino e l'abbraccio con la mamma

Centinaia di tifosi, ma anche la mamma, la compagna e i figli. Non lo avrebbe immaginato neanche nei suoi sogni più coraggiosi un'accoglienza così Marcell Jacobs. Arrivato in serata a Fiumicino, si è presentato agli arrivi con in braccio il figlio e al collo una delle due medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi: fra applausi e ovazioni, lo sprinter azzurro è stato abbracciato dalla compagna, dai figli, dalla mamma e dagli amici. «Non mi aspettavo venissero tutti, bellissimo - ha detto Jacobs, campione olimpico nei 100 metri e nella 4x100 -. Anche sul podio è stato emozionante ma tornare qui e rivedere tutti lo è anche di più».

Jacobs sbarca a Fiumicino, accolto come una star: «Ma io resterò me stesso»

