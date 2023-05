Internazionali tennis, quanto affetto per Martina Trevisan

Martina Trevisan si gode l'affetto del pubblico del Foro Italico per la sua presenza agli Internazionali BNL d'Italia: «Credo che per tutti i giocatori italiani impegnati qui ci dia un’atmosfera davvero speciale. C’è un sacco di gente che ci sostiene. Forse c’è anche un po’ di pressione in più, è naturale: ma questa è la miglior settimana dell’anno».